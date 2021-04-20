Роскомнадзор проверит утечку персональных данных сторонников Навального
Роскомнадзор проведет проверку в связи с утечкой данных, зарегистрированных на сайте «Свобода Навальному», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан, проголосовавших на сайте free.navalny.com, Роскомнадзор проведет соответствующую проверку», — рассказали в Роскомнадзоре. Регулятор пригрозил привлечь виновных в утечке к штрафу до 100 000 руб. (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ).
Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Иван Жданов сообщил, что в интернет утекла база данных с адресами электронной почты людей, которые зарегистрировались на сайте «Свобода Навальному» и таким образом выразили готовность пойти на митинг в поддержку основателя ФБК Алексея Навального.
Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. После этого в ФБК заявили о приостановке митингов. Там решили собрать сразу 500 000 человек на один большой протест. Для этого и был создан сайт, база которого была «слита» в сеть.