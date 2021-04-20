Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Роскомнадзор проверит утечку персональных данных сторонников Навального

Ведомости

Роскомнадзор проведет проверку в связи с утечкой данных, зарегистрированных на сайте «Свобода Навальному», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с подтверждением 16 апреля факта утечки персональных данных граждан, проголосовавших на сайте free.navalny.com, Роскомнадзор проведет соответствующую проверку», — рассказали в Роскомнадзоре. Регулятор пригрозил привлечь виновных в утечке к штрафу до 100 000 руб. (ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ).

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Иван Жданов сообщил, что в интернет утекла база данных с адресами электронной почты людей, которые зарегистрировались на сайте «Свобода Навальному» и таким образом выразили готовность пойти на митинг в поддержку основателя ФБК Алексея Навального.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. После этого в ФБК заявили о приостановке митингов. Там решили собрать сразу 500 000 человек на один большой протест. Для этого и был создан сайт, база которого была «слита» в сеть.

Ранее по теме: Данные собиравшихся на митинг в поддержку Навального утекли в сеть

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных