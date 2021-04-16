Данные собиравшихся на митинг в поддержку Навального утекли в сеть

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. После этого в ФБК заявили о приостановке митингов. Там решили собрать сразу 500 тыс. человек на один большой протест. Для этого и был создан сайт, база которого была «слита» в сеть.