Данные собиравшихся на митинг в поддержку Навального утекли в сеть
База электронных почт людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» и выразивших таким образом готовность выйти на 500-тысячный митинг в поддержку основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в тюрьме, утекла в сеть. Об этом сообщил в Telegram-канале «Команда Навального» директор ФБК Иван Жданов.
«Сейчас в интернете появилась база электронных почт сайта free.navalny.com. Она соответствует действительности, в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тыс. подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать», — заявил он.
Директор фонда также рассказал, что для рассылок зарегистрировавшимся на сайте в поддержку Навального использовался сторонний сервис рассылки Mailgun. В данный момент ФБК выясняет, что стало причиной произошедшего. Жданов отметил, что в сеть попала только база электронных адресов «без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных», поэтому «самая большая подлость, которую могут сделать злоумышленники», — это отправить неприятное письмо.
Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. После этого в ФБК заявили о приостановке митингов. Там решили собрать сразу 500 тыс. человек на один большой протест. Для этого и был создан сайт, база которого была «слита» в сеть.