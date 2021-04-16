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Данные собиравшихся на митинг в поддержку Навального утекли в сеть

Ведомости

База электронных почт людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» и выразивших таким образом готовность выйти на 500-тысячный митинг в поддержку основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который сейчас отбывает наказание в тюрьме, утекла в сеть. Об этом сообщил в Telegram-канале «Команда Навального» директор ФБК Иван Жданов.

«Сейчас в интернете появилась база электронных почт сайта free.navalny.com. Она соответствует действительности, в отличие от ранее выданных фейков. Это произошло сейчас, когда до конца кампании осталось 70 тыс. подписей и каждое согласие на митинг нам гораздо тяжелее собирать», — заявил он.

Директор фонда также рассказал, что для рассылок зарегистрировавшимся на сайте в поддержку Навального использовался сторонний сервис рассылки Mailgun. В данный момент ФБК выясняет, что стало причиной произошедшего. Жданов отметил, что в сеть попала только база электронных адресов «без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных», поэтому «самая большая подлость, которую могут сделать злоумышленники», — это отправить неприятное письмо.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. После этого в ФБК заявили о приостановке митингов. Там решили собрать сразу 500 тыс. человек на один большой протест. Для этого и был создан сайт, база которого была «слита» в сеть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных