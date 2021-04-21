Зеленский подписал закон о призыве резерва без объявления мобилизации

В соответствии с новым законом, на службу могут быть призваны граждане Украины, заключившие контракты о прохождении службы в военном резерве или числящиеся в военном оперативном резерве, по решению верховного главнокомандующего ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. При этом в отношении резервистов будут действовать те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, что и для мобилизованных лиц.