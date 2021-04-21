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Зеленский подписал закон о призыве резерва без объявления мобилизации

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении нового вида военной службы в стране — по призыву лиц из числа военно-обученных граждан с боевым опытом (резервистов) «в особый период», сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что данный документ усовершенствует требования по комплектованию вооруженных сил Украины (ВСУ) и прочих военных формирований резервистами «в особый период» без объявления при этом мобилизации.

«Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами воинские части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время стремительно нарастающей военной агрессии, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности», — пояснили в пресс-службе президента.

В соответствии с новым законом, на службу могут быть призваны граждане Украины, заключившие контракты о прохождении службы в военном резерве или числящиеся в военном оперативном резерве, по решению верховного главнокомандующего ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. При этом в отношении резервистов будут действовать те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, что и для мобилизованных лиц.

За уклонение от призыва в особый период, а также от воинского учета или учебных сборов на Украине вводится уголовная ответственность.

Зеленский подписал новый закон на фоне эскалации вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе, начавшейся в феврале этого года. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.

Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель назвала фейком и дезинформацией сообщения о якобы готовящемся наступлении Украины на Донбасс. Она подчеркнула, что «Украина не может наступать на свою же территорию и бороться со своими людьми», выразив также обеспокоенность скоплением российских войск вдоль украинской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако, пояснил, что ситуация на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильная», и отметил, что динамика развития положения и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы, а принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Ранее по теме: Киев исключил наступление Украины на Донбасс

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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