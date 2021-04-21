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В России за сутки выявили 8271 случай заражения коронавирусом

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 8271 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 9644 пациентов за сутки выздоровели, 399 — скончались от вируса. За весь период в России выявили 4 727 125 случаев коронавируса. 4 352 873 пациента вылечились от коронавируса, 106 706 — погибли.

20 апреля оперштаб сообщил о 8164 случаях заражения.

В Москве за сутки число случаев заражения выросло на 1988 и составило 1 070 036. Выздоровели от вируса 975 973 человек, еще 76 251 пациент продолжает лечение. 17 812 человек в Москве погибли от коронавируса.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 693 случая, Московская область — 586, Ростовская область — 234, Нижегородская область — 192, Самарская область — 189.

В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 409 392 случая заражения, Московская область — 244 379, Нижегородская область — 112 324, Ростовская область — 85 864, Свердловская область — 85 151 случай.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США — 31,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 15,6 млн, на третьем месте Бразилия — 14 млн, на четвертом месте Франция — 5,4 млн. Всего в мире зарегистрировано около 143 млн случаев заражения коронавирусом и более 3 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных