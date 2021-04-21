В России за сутки выявили 8271 случай заражения коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США — 31,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 15,6 млн, на третьем месте Бразилия — 14 млн, на четвертом месте Франция — 5,4 млн. Всего в мире зарегистрировано около 143 млн случаев заражения коронавирусом и более 3 млн смертей от него.