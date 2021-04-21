В России за сутки выявили 8271 случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 8271 случай заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. 9644 пациентов за сутки выздоровели, 399 — скончались от вируса. За весь период в России выявили 4 727 125 случаев коронавируса. 4 352 873 пациента вылечились от коронавируса, 106 706 — погибли.
20 апреля оперштаб сообщил о 8164 случаях заражения.
В Москве за сутки число случаев заражения выросло на 1988 и составило 1 070 036. Выздоровели от вируса 975 973 человек, еще 76 251 пациент продолжает лечение. 17 812 человек в Москве погибли от коронавируса.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург — 693 случая, Московская область — 586, Ростовская область — 234, Нижегородская область — 192, Самарская область — 189.
В топ-5 регионов по заболеваемости коронавирусом вошли Санкт-Петербург — 409 392 случая заражения, Московская область — 244 379, Нижегородская область — 112 324, Ростовская область — 85 864, Свердловская область — 85 151 случай.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место по заболеваемости коронавирусом в мире. Первое место занимают США — 31,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 15,6 млн, на третьем месте Бразилия — 14 млн, на четвертом месте Франция — 5,4 млн. Всего в мире зарегистрировано около 143 млн случаев заражения коронавирусом и более 3 млн смертей от него.