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Минтруд предложил облегчить получение соцдоплат летчикам и шахтерам

Ведомости

Минтруд разработал законопроект, в котором предлагается упростить установление дополнительного соцобеспечения членам экипажей самолетов и некоторым категориям работников угольной промышленности, сообщила «Российская газета» со ссылкой на документ.

В законопроекте предлагается обязать работодателей этих категорий работников отправлять в Пенсионный фонд данные о периодах работы, которая дает право на доплату к пенсии, и о заработке за периоды до 2022 г. В пояснительной записке говорится, что компании должны будут сдать такую информацию в ПФР до 1 июля 2024 г. Таким образом, работникам не придется самим собирать документы для получения соцдоплаты.

С 1 января 2021 г. страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%. С 1 апреля социальные выплаты, в том числе социальные пенсии, выросли на 3,4%.

Ранее по теме: Путин предложил перевести на дистанционку оформление всех соцвыплат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных