Минтруд предложил облегчить получение соцдоплат летчикам и шахтерам

В законопроекте предлагается обязать работодателей этих категорий работников отправлять в Пенсионный фонд данные о периодах работы, которая дает право на доплату к пенсии, и о заработке за периоды до 2022 г. В пояснительной записке говорится, что компании должны будут сдать такую информацию в ПФР до 1 июля 2024 г. Таким образом, работникам не придется самим собирать документы для получения соцдоплаты.