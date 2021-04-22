Минтруд предложил облегчить получение соцдоплат летчикам и шахтерам
Минтруд разработал законопроект, в котором предлагается упростить установление дополнительного соцобеспечения членам экипажей самолетов и некоторым категориям работников угольной промышленности, сообщила «Российская газета» со ссылкой на документ.
В законопроекте предлагается обязать работодателей этих категорий работников отправлять в Пенсионный фонд данные о периодах работы, которая дает право на доплату к пенсии, и о заработке за периоды до 2022 г. В пояснительной записке говорится, что компании должны будут сдать такую информацию в ПФР до 1 июля 2024 г. Таким образом, работникам не придется самим собирать документы для получения соцдоплаты.
С 1 января 2021 г. страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%. С 1 апреля социальные выплаты, в том числе социальные пенсии, выросли на 3,4%.