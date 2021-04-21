Путин предложил перевести на дистанционку оформление всех соцвыплат
Через три года оформление всех соцвыплат для граждан, в первую очередь с детьми, должно стать дистанционным и работать в режиме «одного окна», заявил президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию.
«Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, на постоянной основе», — сказал Путин, отметив, что уже в следующем, 2022 г., будут внедрены принципы так называемого социального казначейства, когда все соцвыплаты будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна».
«Без беготни по инстанциям, просто по факту создания семьи, рождения ребенка, выхода на пенсию и другой жизненной ситуации», — пообещал президент. По его словам, такой технический опыт у властей уже есть благодаря программе прямых выплат семьям с 28 млн детей в период пандемии, когда нуждающиеся получали деньги «без справок, бумажек, иной волокиты, автоматически, как это и нужно».
«Такой подход должен стать в работе всех уровней власти. Именно в этом смысл Национальной социальной инициативы», — сказал Путин и пояснил, что ответственность за это лежит, в том числе, на губернаторах регионов.
Кроме того, Путин коснулся темы оформления алиментов, и эту процедуру предложил сделать также максимально упрощенной и дистанционной. «Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно, в интересах пострадавшей стороны. Надо так выстроить систему межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, чтобы обеспечить безусловное исполнение судебных решений», — сказал Путин, отметив, что «мама с малышом на руках не должна обивать пороги инстанций».
Премьер-министр Михаил Мишустин в июле 2020 г. предложил Путину создать «социальное казначейство» — систему, которая должна повысить адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном. В правительстве считают, что несмотря на аномальную для постсоветского времени долю пособий в общих доходах населения (19%) и в ВВП (3%), до действительно нуждающихся доходит только четверть выделяемых средств. Остальное достается тем, кто в помощи и не нуждается, а доля адресных пособий в доходах беднейших людей в среднем не превышает 2%, оценивали эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.