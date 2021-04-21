Путин предложил перевести на дистанционку оформление всех соцвыплат

Премьер-министр Михаил Мишустин в июле 2020 г. предложил Путину создать «социальное казначейство» — систему, которая должна повысить адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях — федеральном, региональном, муниципальном. В правительстве считают, что несмотря на аномальную для постсоветского времени долю пособий в общих доходах населения (19%) и в ВВП (3%), до действительно нуждающихся доходит только четверть выделяемых средств. Остальное достается тем, кто в помощи и не нуждается, а доля адресных пособий в доходах беднейших людей в среднем не превышает 2%, оценивали эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.