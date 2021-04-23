ФСБ раскрыла ячейку террористов в Кемеровской и Новосибирской областях
Федеральная служба безопасности в Кемеровской и Новосибирской областях пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 г.)», — говорится в сообщении. По данным ФСБ, члены ячейки осуществляли «антиконституционную деятельность», направленную на насильственное свержение действующей власти и основанную на доктрине создания «всемирного халифата» и разрушения институтов светского общества.
Они распространяли террористическую идеологию среди жителей региона и вербовали в свои ряды местных мусульман, говорится в сообщении. По местам жительства задержанных изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи и электронные носители информации. По факту незаконной деятельности следователи возбудили уголовные дела.
В феврале ФСБ сообщила о задержании членов этой террористической группировки в десяти регионах страны. Задержания проводились в Республике Крым, городах Москва, Санкт-Петербург, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях.