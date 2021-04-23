ФСБ раскрыла ячейку террористов в Кемеровской и Новосибирской областях

Они распространяли террористическую идеологию среди жителей региона и вербовали в свои ряды местных мусульман, говорится в сообщении. По местам жительства задержанных изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи и электронные носители информации. По факту незаконной деятельности следователи возбудили уголовные дела.