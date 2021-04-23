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ФСБ раскрыла ячейку террористов в Кемеровской и Новосибирской областях

Ведомости

Федеральная служба безопасности в Кемеровской и Новосибирской областях пресекла деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 г.)», — говорится в сообщении. По данным ФСБ, члены ячейки осуществляли «антиконституционную деятельность», направленную на насильственное свержение действующей власти и основанную на доктрине создания «всемирного халифата» и разрушения институтов светского общества.

Они распространяли террористическую идеологию среди жителей региона и вербовали в свои ряды местных мусульман, говорится в сообщении. По местам жительства задержанных изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи и электронные носители информации. По факту незаконной деятельности следователи возбудили уголовные дела.

В феврале ФСБ сообщила о задержании членов этой террористической группировки в десяти регионах страны. Задержания проводились в Республике Крым, городах Москва, Санкт-Петербург, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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