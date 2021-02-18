ФСБ задержала членов террористической группировки в 10 регионах
ФСБ во взаимодействии с Росгвардией задержала членов запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в десяти регионах России, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В рамках проведенной специальной операции в Республике Крым, городах Москва, Санкт-Петербург, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях задержаны члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — говорится в сообщении ведомства.
ФСБ установила, что члены структуры распространяли среди россиян «воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям», а также вербовали российских мусульман в ряды запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». «В пропагандистской деятельности ими применялась доктрина создания и провозглашения так называемого "всемирного халифата", устанавливаемого путем свержения светских правительств в ходе военных переворотов и «исламских революций», — добавили в ведомстве. При обысках найдены и изъяты пропагандистские материалы, средства связи, а также электронные носители информации.
«Следственными подразделениями территориальных органов безопасности в отношении семи задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — заключили в ведомстве.
В конце января ФСБ разгромила ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Калужской области, которая вела экстремистскую агитацию и вербовала в свои ряды российских мусульман. В середине того же месяца суд в Крыму дал от 13 до 18 лет лишения свободы за создание ячейки этой группировки трем местным жителям.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения». — ар.) основана в 1953 г. в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани. Своей целью организация называет строительство «халифата». Кроме России организация запрещена в Германии (за отрицание существования Израиля), в странах Восточной Европы, в Турции, Казахстане, Узбекистане, Пакистане, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена. США не считают ее террористической организацией, однако относят к числу групп, потенциально поддерживающих исламизм и экстремизм.