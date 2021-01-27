ФСБ в Калужской области раскрыла ячейку террористической группировки
ФСБ разгромила в Калужской области ячейку запрещенной в России террористической группировки «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Сотрудниками Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии пресечена в Калужской области деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" », — сообщили в ФСБ. Точное место действия ячейки группировки не сообщается.
В ФСБ пояснили, что ячейка осуществляла антиконституционную деятельность «основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества». «С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», — добавили в ведомстве.
В середине января суд приговорил трех членов ячейки «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами» в Крыму к 18, 17 и 13 годам колонии. Их признали виновными в организации террористического сообщества в крымском городе Белогорск, а также в агитации и вербовке в ряды группировки.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения». — ар.) основана в 1953 г. в Восточном Иерусалиме. Организация называет своей целью строительство всемирного «халифата». Кроме России организация запрещена в Германии (за отрицание существования Израиля), в странах Восточной Европы, в Турции, Казахстане, Узбекистане, Пакистане, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена. США не считают ее террористической организацией, однако относят к числу групп, потенциально поддерживающих исламизм и экстремизм.