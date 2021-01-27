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ФСБ в Калужской области раскрыла ячейку террористической группировки

Ведомости

ФСБ разгромила в Калужской области ячейку запрещенной в России террористической группировки «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами», сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии пресечена в Калужской области деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб yт-Тахрир аль-Ислами" », — сообщили в ФСБ. Точное место действия ячейки группировки не сообщается.

В ФСБ пояснили, что ячейка осуществляла антиконституционную деятельность «основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества». «С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», — добавили в ведомстве.

В середине января суд приговорил трех членов ячейки «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами» в Крыму к 18, 17 и 13 годам колонии. Их признали виновными в организации террористического сообщества в крымском городе Белогорск, а также в агитации и вербовке в ряды группировки.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения». — ар.) основана в 1953 г. в Восточном Иерусалиме. Организация называет своей целью строительство всемирного «халифата». Кроме России организация запрещена в Германии (за отрицание существования Израиля), в странах Восточной Европы, в Турции, Казахстане, Узбекистане, Пакистане, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена. США не считают ее террористической организацией, однако относят к числу групп, потенциально поддерживающих исламизм и экстремизм. 

Ранее по теме: Членам террористической ячейки в Крыму дали от 13 до 18 лет колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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