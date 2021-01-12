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Членам террористической ячейки в Крыму дали от 13 до 18 лет колонии

Ведомости

Южный окружной военный суд дал троим жителям Крыма от 13 до 18 лет лишения свободы за создание ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», передает «РИА Новости».

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание: Энверу Омерову — 18 лет, Джаппарову — 17 лет, Ризе Омерову — 13 лет исправительной колонии строгого режима», — сказал представитель суда. По его словам, все осужденные первые два года будут отбывать наказание в тюрьме.

По данным следствия, Джаппаров и Энвер Омеров в 2017 г. организовали в крымском городе Белогорск террористическую ячейку. Они руководили ею, проводили конспиративные собрания, определяли ее цели. Пропагандой идей запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» среди местных жителей занимался Риза Омеров. В целом ячейка организации, считают следователи, вела скрытную деятельность для создания условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя.

Ранее по теме: ФСБ задержала пятерых членов террористической ячейки в Казани

В ноябре 2020 г. ФСБ пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Казани. Пять членов организации задержаны за пропаганду и вербовку.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения». — ар.) основана в 1953 г. в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани. Своей целью организация называет строительство «халифата». Кроме России организация запрещена в Германии (за отрицание существования Израиля), в странах Восточной Европы, в Турции, Казахстане, Узбекистане, Пакистане, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена. США не считают ее террористической организацией, однако относят к числу групп, потенциально поддерживающих исламизм и экстремизм. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных