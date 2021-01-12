Членам террористической ячейки в Крыму дали от 13 до 18 лет колонии

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения». — ар.) основана в 1953 г. в Восточном Иерусалиме судьёй местного шариатского апелляционного суда Такиюддином ан-Набхани. Своей целью организация называет строительство «халифата». Кроме России организация запрещена в Германии (за отрицание существования Израиля), в странах Восточной Европы, в Турции, Казахстане, Узбекистане, Пакистане, во всех арабских странах, кроме ОАЭ, Ливана и Йемена. США не считают ее террористической организацией, однако относят к числу групп, потенциально поддерживающих исламизм и экстремизм.