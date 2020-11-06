ФСБ задержала пятерых членов террористической ячейки в Казани

Ночью 30 октября в Татарстане 16-летний подросток попытался поджечь отделение полиции, бросая на территорию предположительно бутылки с горючей смесью. При задержании подросток угрожал полицейским ножом и ранил одного из сотрудников несколько раз. В ответ полицейские открыли огонь, от полученных ранений молодой человек скончался. По данным источника «Интерфакса», подросток кричал «Аллах акбар!». СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.