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ФСБ задержала пятерых членов террористической ячейки в Казани

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», пять членов организации задержаны за пропаганду и вербовку, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«В городе Казань пресечена деятельность ячейки (запрещенной в России) международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержано пять её участников», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. ФСБ установило, что подозреваемые планировали способствовать созданию «Всемирного халифата». Их деятельность была направлена на свержение действующей власти, отметили в ведомстве. Члены ячейки распространяли террористическую идеологию среди жителей Татарстана и вербовали их в ряды мусульман. 

Ночью 30 октября в Татарстане 16-летний подросток попытался поджечь отделение полиции, бросая на территорию предположительно бутылки с горючей смесью. При задержании подросток угрожал полицейским ножом и ранил одного из сотрудников несколько раз. В ответ полицейские открыли огонь, от полученных ранений молодой человек скончался. По данным источника «Интерфакса», подросток кричал «Аллах акбар!». СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее по теме: В Татарстане сотрудники полиции застрелили угрожавшего им ножом подростка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных