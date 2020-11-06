ФСБ задержала пятерых членов террористической ячейки в Казани
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», пять членов организации задержаны за пропаганду и вербовку, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«В городе Казань пресечена деятельность ячейки (запрещенной в России) международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" задержано пять её участников», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. ФСБ установило, что подозреваемые планировали способствовать созданию «Всемирного халифата». Их деятельность была направлена на свержение действующей власти, отметили в ведомстве. Члены ячейки распространяли террористическую идеологию среди жителей Татарстана и вербовали их в ряды мусульман.
Ночью 30 октября в Татарстане 16-летний подросток попытался поджечь отделение полиции, бросая на территорию предположительно бутылки с горючей смесью. При задержании подросток угрожал полицейским ножом и ранил одного из сотрудников несколько раз. В ответ полицейские открыли огонь, от полученных ранений молодой человек скончался. По данным источника «Интерфакса», подросток кричал «Аллах акбар!». СКР возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.