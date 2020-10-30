В Татарстане сотрудники полиции застрелили угрожавшего им ножом подростка
Полицейские в Татарстане в городе Кукмор застрелили при задержании 16-летнего подростка, который бросил на территорию отделения полиции бутылку с горючей смесью и ранил ножом одного из полицейских, говорится в сообщении на сайте управления МВД Республики.
В сообщении говорится, что в ночь на 30 октября участковый по Кукморскому району Татарстана парковался на территории отделения полиции и заметил на земле возгорание и осколки стекла. После неизвестный бросил на территорию участка еще одну бутылку, возможно, с горючей смесью, и попытался скрыться. Двое полицейских начали его преследовать. Он начал угрожать сотрудникам ножом и ранил одного из полицейских. Другой сотрудник правоохранительных органов сначала сделал предупредительные выстрелы в воздух, а затем застрелил нападавшего, сообщает Следственный комитет (СК).
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). По данным источника «Интерфакса», подросток был выходцем из Башкирии и состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. По словам собеседника агентства, во время нападения он выкрикивал «неверные» и «Аллаху акбар!».