В Татарстане сотрудники полиции застрелили угрожавшего им ножом подростка

В сообщении говорится, что в ночь на 30 октября участковый по Кукморскому району Татарстана парковался на территории отделения полиции и заметил на земле возгорание и осколки стекла. После неизвестный бросил на территорию участка еще одну бутылку, возможно, с горючей смесью, и попытался скрыться. Двое полицейских начали его преследовать. Он начал угрожать сотрудникам ножом и ранил одного из полицейских. Другой сотрудник правоохранительных органов сначала сделал предупредительные выстрелы в воздух, а затем застрелил нападавшего, сообщает Следственный комитет (СК).