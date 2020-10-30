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В Татарстане сотрудники полиции застрелили угрожавшего им ножом подростка

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Полицейские в Татарстане в городе Кукмор застрелили при задержании 16-летнего подростка, который бросил на территорию отделения полиции бутылку с горючей смесью и ранил ножом одного из полицейских, говорится в сообщении на сайте управления МВД Республики.

В сообщении говорится, что в ночь на 30 октября участковый по Кукморскому району Татарстана парковался на территории отделения полиции и заметил на земле возгорание и осколки стекла. После неизвестный бросил на территорию участка еще одну бутылку, возможно, с горючей смесью, и попытался скрыться. Двое полицейских начали его преследовать. Он начал угрожать сотрудникам ножом и ранил одного из полицейских. Другой сотрудник правоохранительных органов сначала сделал предупредительные выстрелы в воздух, а затем застрелил нападавшего, сообщает Следственный комитет (СК).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). По данным источника «Интерфакса», подросток был выходцем из Башкирии и состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. По словам собеседника агентства, во время нападения он выкрикивал «неверные» и «Аллаху акбар!». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных