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В Кремле назвали «хорошо известной» проблему падения доходов населения

Ведомости

Проблема падения доходов населения хорошо известна Кремлю, в России ведется работа с целью исправления этой ситуации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно подсчетам аналитиков «Тинькофф», потребители в России сократили траты на покупку овощей и фруктов на 30—60%, на мясо — до 25%, а на хлебобулочные изделия — на 40%, сообщал «Коммерсантъ».

«Действительно, падение доходов было за прошлый год. И президент говорил о том, что это падение доходов произошло, к сожалению, во всех странах мира вследствие пандемии. Поэтому эти проблемы действительно хорошо известны, я не знаю, насколько реальности соответствуют те проценты, которые вывела компания "Тинькофф". Но эти проблемы известны. О них в послании говорил президент, и ведется работа, как раз которая имеет своей целью выправить эту ситуацию», — сказал Песков журналистам.

На вопрос, видят ли в Кремле проблему с индексацией прожиточного минимума и нужно ли как-то сдерживать цены и на другие базовые продукты, представитель Кремля сказал: «Рыночная регулировка цен, исключительно рыночная регулировка — это то, что уже неоднократно говорил президент, и в том числе он говорил об этом в послании. Эта работа продолжается правительством».

На совещании 9 декабря 2020 г. Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Вице-премьер Виктория Абрамченко утверждала, что базовые продукты подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

Позднее министр экономического развития Максим Решетников на рабочей встрече с Путиным заключил, что меры экономического регулирования, предпринятые для стабилизации цен на продовольствие, оказались недостаточными.

Уже в марте Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с ростом цен на продукты питания в России удается держать под контролем, несмотря на «давление целого ряда факторов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных