В Кремле назвали «хорошо известной» проблему падения доходов населения

«Действительно, падение доходов было за прошлый год. И президент говорил о том, что это падение доходов произошло, к сожалению, во всех странах мира вследствие пандемии. Поэтому эти проблемы действительно хорошо известны, я не знаю, насколько реальности соответствуют те проценты, которые вывела компания "Тинькофф". Но эти проблемы известны. О них в послании говорил президент, и ведется работа, как раз которая имеет своей целью выправить эту ситуацию», — сказал Песков журналистам.