В Кремле назвали «хорошо известной» проблему падения доходов населения
Проблема падения доходов населения хорошо известна Кремлю, в России ведется работа с целью исправления этой ситуации, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Действительно, падение доходов было за прошлый год. И президент говорил о том, что это падение доходов произошло, к сожалению, во всех странах мира вследствие пандемии. Поэтому эти проблемы действительно хорошо известны, я не знаю, насколько реальности соответствуют те проценты, которые вывела компания "Тинькофф". Но эти проблемы известны. О них в послании говорил президент, и ведется работа, как раз которая имеет своей целью выправить эту ситуацию», — сказал Песков журналистам.
На вопрос, видят ли в Кремле проблему с индексацией прожиточного минимума и нужно ли как-то сдерживать цены и на другие базовые продукты, представитель Кремля сказал: «Рыночная регулировка цен, исключительно рыночная регулировка — это то, что уже неоднократно говорил президент, и в том числе он говорил об этом в послании. Эта работа продолжается правительством».
На совещании 9 декабря 2020 г. Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло – более чем на 23%. Вице-премьер Виктория Абрамченко утверждала, что базовые продукты подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
Позднее министр экономического развития Максим Решетников на рабочей встрече с Путиным заключил, что меры экономического регулирования, предпринятые для стабилизации цен на продовольствие, оказались недостаточными.
Уже в марте Дмитрий Песков заявил, что ситуацию с ростом цен на продукты питания в России удается держать под контролем, несмотря на «давление целого ряда факторов».