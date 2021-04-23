В работе сайта РЖД произошел сбой после заявления о нерабочих днях в мае

Ранее сегодня Попова предложила Путину сделать выходные дни на майские праздники непрерывными, чтобы снизить число контактов людей друг с другом во время отъезда и возвращения с отдыха на природе и на даче. «Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — сказал глава государства в ответ на предложение главы Роспотребнадзора.