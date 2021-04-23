В работе сайта РЖД произошел сбой после заявления о нерабочих днях в мае
Сайт РЖД и приложение по продаже билетов начали работать со сбоями после того, как ранее сегодня президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными с 1 по 11 мая.
Также днем не открывался сайт агентства ТАСС и пресс-службы Кремля. В информационном агентстве и Администрации президента сбой не комментировали.
Ранее сегодня Попова предложила Путину сделать выходные дни на майские праздники непрерывными, чтобы снизить число контактов людей друг с другом во время отъезда и возвращения с отдыха на природе и на даче. «Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — сказал глава государства в ответ на предложение главы Роспотребнадзора.
До этого, согласно производственному календарю, нерабочими считались дни с 1 по 3 мая и с 8 по 11 мая. С 4 по 7 мая должны были быть рабочими.