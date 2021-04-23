Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными

Попова пояснила, что россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. ПО ее словам, люди будут отдыхать три дня в связи с 1 мая, затем четыре дня работать и потом отдыхать еще три дня. Попова предложила сделать выходные дни на майские праздники непрерывными, чтобы снизить число контактов людей друг с другом.