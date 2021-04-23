Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными
Президент России Владимир Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Трансляция встречи президента с Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой велась на телеканале «Россия 24».
«Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем, и сегодня я соответствующий указ подпишу», — сказал Путин.
Попова пояснила, что россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. ПО ее словам, люди будут отдыхать три дня в связи с 1 мая, затем четыре дня работать и потом отдыхать еще три дня. Попова предложила сделать выходные дни на майские праздники непрерывными, чтобы снизить число контактов людей друг с другом.
В 2021 г. выходными должны были быть 1-3 мая и 8-10 мая включительно. С 4 по 7 мая должны были быть рабочими.