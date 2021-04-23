В Минске сообщили о задержании 30 человек на несанкционированной акции
Милиция Минска задержала 30 человек на несанкционированном мероприятии 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.
«22 апреля около 22:00 в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД», — сообщили в пресс-службе.
В отношении задержанных «начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка», добавили в Мингорисполкоме. Отмечается, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста.