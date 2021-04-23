В Минске сообщили о задержании 30 человек на несанкционированной акции

«22 апреля около 22:00 в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД», — сообщили в пресс-службе.