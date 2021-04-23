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В Минске сообщили о задержании 30 человек на несанкционированной акции

Ведомости

Милиция Минска задержала 30 человек на несанкционированном мероприятии 22 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.

«22 апреля около 22:00 в милицию стали обращаться минчане, которые сообщили, что группа граждан в районе проспекта Любимова нарушает общественный порядок. Для выяснения всех обстоятельств 30 человек были доставлены в территориальные РУВД», — сообщили в пресс-службе.

В отношении задержанных «начат административный процесс, их действиям будет дана правовая оценка», добавили в Мингорисполкоме. Отмечается, что многие из задержанных ранее неоднократно принимали участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

На прошедших в августе прошлого года выборах президента Белоруссии за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты не признала, считая, что в действительности победила Тихановская. После этого в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: КГБ Белоруссии внес Тихановскую в перечень причастных к терроризму лиц

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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