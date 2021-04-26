Начальника УМВД по Омску подозревают в получении взятки в 3,5 млн рублей

По версии следователей, начальник УМВД и руководитель структурного подразделения ведомства через посредника получили от предпринимателя взятку в размере больше 3,5 млн руб. за покровительство его деятельности. После получения взятки подозреваемых задержали с поличным и арестовали на два месяца. Им предъявлено обвинение.