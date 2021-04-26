Начальника УМВД по Омску подозревают в получении взятки в 3,5 млн рублей
СКР по Омской области возбудил уголовное дело в отношении начальника УМВД по Омску и его подчиненного по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млн руб., говорится на сайте СКР.
Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере).
По версии следователей, начальник УМВД и руководитель структурного подразделения ведомства через посредника получили от предпринимателя взятку в размере больше 3,5 млн руб. за покровительство его деятельности. После получения взятки подозреваемых задержали с поличным и арестовали на два месяца. Им предъявлено обвинение.