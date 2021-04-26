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Начальника УМВД по Омску подозревают в получении взятки в 3,5 млн рублей

Ведомости

СКР по Омской области возбудил уголовное дело в отношении начальника УМВД по Омску и его подчиненного по подозрению в получении взятки в размере 3,5 млн руб., говорится на сайте СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере).

По версии следователей, начальник УМВД и руководитель структурного подразделения ведомства через посредника получили от предпринимателя взятку в размере больше 3,5 млн руб. за покровительство его деятельности. После получения взятки подозреваемых задержали с поличным и арестовали на два месяца. Им предъявлено обвинение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных