Песков рассказал о графике Путина на майские праздники
Президент России Владимир Путин во время майских праздников не будет участвовать в публичных мероприятиях, но его деятельность, по сути, является непрерывной, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили, что, по сути, обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Подобным образом Песков ответил на вопрос, повлияет ли указ президента о дополнительных нерабочих днях в мае на его собственный график. Представитель Кремля добавил, что график Путина уточняется в связи с праздниками и каких-то публичных мероприятий у главы государства не запланировано.
23 апреля Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом официальных выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая майские праздники в текущем году будут длиться полторы недели.
Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи.