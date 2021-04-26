Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

23 апреля Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом официальных выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая майские праздники в текущем году будут длиться полторы недели.