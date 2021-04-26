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Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

Ведомости

Президент России Владимир Путин во время майских праздников не будет участвовать в публичных мероприятиях, но его деятельность, по сути, является непрерывной, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что, по сути, обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств — это процессы, которые не знают выходных», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Подобным образом Песков ответил на вопрос, повлияет ли указ президента о дополнительных нерабочих днях в мае на его собственный график. Представитель Кремля добавил, что график Путина уточняется в связи с праздниками и каких-то публичных мероприятий у главы государства не запланировано.

23 апреля Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом официальных выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая майские праздники в текущем году будут длиться полторы недели.

Подобное решение Путин принял по просьбе руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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