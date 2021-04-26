Песков разъяснил порядок отдыха в майские праздники
Указ президента России Владимира Путина об объявлении периода с 4 по 7 мая включительно нерабочим с сохранением за работниками заработных плат действует иначе для неостанавливающихся предприятий, тех, что работают по выходным, а также организаций с ненормированным графиком, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», — сказал он (цитата по ТАСС).
Упомянутый указ Путин подписал 23 апреля с подачи руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Свое предложение она объяснила необходимостью снизить число контактов людей друг с другом. По словам Поповой, россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи.
Таким образом, нерабочими в России в текущем году будут дни с 1 по 10 мая включительно. В президентском указе нет уточнения о работе предприятий с ненормированным графиком, однако сказано, что органы публичной власти и прочие организации должны будут определить число работников, обеспечивающих функционирование этих органов и организаций.
На протяжении месяца суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России колеблется в пределах 8-9 тыс. человек. По данным оперштаба, за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 8803 граждан. Общее число заболевших за время пандемии в стране достигает почти 4,8 млн человек. Умерли при этом 108,6 тыс. пациентов с коронавирусом.