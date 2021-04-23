Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении майских праздников, сделав рабочие дни между ними нерабочими, для сокращения рисков распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
« Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — цитирует пресс-служба текст указа.
В документе отмечается, что органы публичной власти и организации должны определить количество служащих и работников, обеспечивающих в объявленные дополнительные нерабочие дни их функционирование.
Поясняется, что решение принято «в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья граждан Российской Федерации». Указ вступает в силу сегодня.
Ранее сегодня Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Свое предложение глава ведомства объяснила целью снизить число контактов людей друг с другом. Она пояснила, что россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. Таким образом, нерабочими будут дни с 1 по 10 мая, в то время как производственный календарь на 2021 г. подразумевал, что рабочими будут дни с 4 по 7 мая включительно.