Матвиенко предложила перенести выходные дни с января на май
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней на фоне одобрения президентом России Владимиром Путиным предложения сделать майские праздники в этом году непрерывными.
«Если мое мнение, то, конечно, лучше сделать каникулы вот эти короткие на майские праздники, уменьшив какие-то другие выходные дни, может быть, менее востребованные нашими гражданами», – сказала Матвиенко журналистам.
Спикер Совфеда отметила, что выходных дней в течение года достаточно, и предложила пересмотреть их структуру, предварительно проведя социологический опрос. «Многие говорят, что январские праздники очень длинные, на лыжах у нас едет кататься небольшой процент граждан», – объяснила она.
Ранее сегодня Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Свое предложение глава ведомства объяснила целью снизить число контактов людей друг с другом. Она пояснила, что россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. Таким образом, нерабочими будут дни с 1 по 10 мая.