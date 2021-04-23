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Матвиенко предложила перенести выходные дни с января на май

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней на фоне одобрения президентом России Владимиром Путиным предложения сделать майские праздники в этом году непрерывными.

«Если мое мнение, то, конечно, лучше сделать каникулы вот эти короткие на майские праздники, уменьшив какие-то другие выходные дни, может быть, менее востребованные нашими гражданами», – сказала Матвиенко журналистам.

Спикер Совфеда отметила, что выходных дней в течение года достаточно, и предложила пересмотреть их структуру, предварительно проведя социологический опрос. «Многие говорят, что январские праздники очень длинные, на лыжах у нас едет кататься небольшой процент граждан», – объяснила она.

Ранее сегодня Путин согласился с предложением руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными. Свое предложение глава ведомства объяснила целью снизить число контактов людей друг с другом. Она пояснила, что россияне привыкли проводить майские праздники на природе, многие ездят на дачи. Таким образом, нерабочими будут дни с 1 по 10 мая.

Ранее по теме: Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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