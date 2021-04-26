ЕС подал в суд на AstraZeneca из-за срыва поставок вакцин
Еврокомиссия подала иск в суд на производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca из-за нарушения соглашения о предзаказе вакцины, сообщил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.
«Еврокомиссия подала иск против AstraZeneca в пятницу на основании нарушения соглашения о предзаказе вакцины. Отдельные положения контракта не соблюдены, и компания не смогла предоставить достойную доверия стратегию восстановления поставок в срок», — рассказал Кеерсмакер (цитата по ТАСС).
По его словам, для Еврокомиссии важно получить быстрые поставки значительного количества доз вакцины, поэтому ЕК подала иск в суд от своего имени и от имени 27 стран ЕС.
Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на пятерых европейских дипломатов, что Еврокомиссия планирует начать судебное разбирательство против производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca из-за срыва поставок препарата.
В январе AstraZeneca заявила, что не сможет поставить в ЕС количество вакцин, указанное в контракте. К концу I квартала компания поставила в Евросоюз 30 млн доз вместо обещанных 100 млн. По прогнозам компании, к концу II квартала года она сможет поставить 70 млн доз вместо всех 300 млн.
В начале марта ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из них повлекли смерть привившихся. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили вакцинацию.