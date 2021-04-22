Politico узнал о планах ЕК подать в суд на AstraZeneca из-за срыва поставок вакцин
Европейская комиссия планирует начать судебный процесс против производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca из-за срыва поставок препарата в ЕС, сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов.
По словам одного из источников, суть разбирательства заключается в том, чтобы сделать обязательной для AstraZeneca поставку доз вакцины, указанных в контракте с ЕС. Два собеседника издания добавили, что конец этой недели — крайний срок, к которому страны ЕС должны подписать соглашение о начале судебного разбирательства.
В январе AstraZeneca заявила, что не сможет поставить в ЕС количество вакцин, указанное в контракте. К концу I квартала компания поставила в Евросоюз 30 млн доз вместо обещанных 100 млн. По прогнозам компании, к концу II квартала года она сможет поставить 70 млн доз вместо всех 300 млн.
В начале марта ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из них повлекли смерть привившихся. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили ее.