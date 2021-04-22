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Politico узнал о планах ЕК подать в суд на AstraZeneca из-за срыва поставок вакцин

Ведомости

Европейская комиссия планирует начать судебный процесс против производителя вакцин от коронавируса AstraZeneca из-за срыва поставок препарата в ЕС, сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых европейских дипломатов.

По словам одного из источников, суть разбирательства заключается в том, чтобы сделать обязательной для AstraZeneca поставку доз вакцины, указанных в контракте с ЕС. Два собеседника издания добавили, что конец этой недели — крайний срок, к которому страны ЕС должны подписать соглашение о начале судебного разбирательства.

В январе AstraZeneca заявила, что не сможет поставить в ЕС количество вакцин, указанное в контракте. К концу I квартала компания поставила в Евросоюз 30 млн доз вместо обещанных 100 млн. По прогнозам компании, к концу II квартала года она сможет поставить 70 млн доз вместо всех 300 млн.

В начале марта ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca, некоторые из них повлекли смерть привившихся. Связь между препаратом и тромбозом позже подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили ее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных