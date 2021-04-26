Минкульт внес изменения в устав МХАТа из-за нарушений

В соответствии со старым уставом, который был доступен на сайте МХАТа на момент публикации, руководство театром должен был осуществлять его художественный руководитель. С декабря 2018 г. им является Эдуард Бояков. Ему было поручено устранить нарушения, которые Минкульт выявил в учреждении в результате комплексной проверки деятельности МХАТа за 2018, 2019 гг. и январь — июнь 2020 г.