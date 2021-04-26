Минкульт внес изменения в устав МХАТа из-за нарушений
Министерство культуры России внесло изменения в устав МХАТа им. Горького, в соответствии с которыми руководить театром будут его директор и президент, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Президентом театра останется народная артистка СССР Татьяна Доронина. Временно исполняющим обязанности директора сейчас является Олег Михайлов.
В соответствии со старым уставом, который был доступен на сайте МХАТа на момент публикации, руководство театром должен был осуществлять его художественный руководитель. С декабря 2018 г. им является Эдуард Бояков. Ему было поручено устранить нарушения, которые Минкульт выявил в учреждении в результате комплексной проверки деятельности МХАТа за 2018, 2019 гг. и январь — июнь 2020 г.
Согласно сообщению ведомства, в театре были обнаружены «серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении государственного задания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ».
«В целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций Минкультуры России принято решение внести изменения в устав МХАТа им. М. Горького», — сообщили сегодня в Минкульте.
Доронина была художественным руководителем МХАТа им. Горького с момента раскола большого МХАТа на горьковский и чеховский в 1987 г. После назначения на этот пост Боякова в театре была введена должность президента, которую и заняла артистка. Тогда теперь уже бывший министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство попросило Доронину стать президентом и возглавить художественный совет МХАТа.