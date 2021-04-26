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Минкульт внес изменения в устав МХАТа из-за нарушений

Ведомости

Министерство культуры России внесло изменения в устав МХАТа им. Горького, в соответствии с которыми руководить театром будут его директор и президент, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

Президентом театра останется народная артистка СССР Татьяна Доронина. Временно исполняющим обязанности директора сейчас является Олег Михайлов.

В соответствии со старым уставом, который был доступен на сайте МХАТа на момент публикации, руководство театром должен был осуществлять его художественный руководитель. С декабря 2018 г. им является Эдуард Бояков. Ему было поручено устранить нарушения, которые Минкульт выявил в учреждении в результате комплексной проверки деятельности МХАТа за 2018, 2019 гг. и январь — июнь 2020 г.

Согласно сообщению ведомства, в театре были обнаружены «серьезные нарушения в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении государственного задания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ».

«В целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций Минкультуры России принято решение внести изменения в устав МХАТа им. М. Горького», — сообщили сегодня в Минкульте.

Доронина была художественным руководителем МХАТа им. Горького с момента раскола большого МХАТа на горьковский и чеховский в 1987 г. После назначения на этот пост Боякова в театре была введена должность президента, которую и заняла артистка. Тогда теперь уже бывший министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство попросило Доронину стать президентом и возглавить художественный совет МХАТа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных