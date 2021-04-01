«Естественная для театра близость к писателям и артистам»

– Важное место в активностях театра занимают презентации книг и встречи с писателями. Кого вы приглашаете представлять свои книги в рамках проекта «МХАТ. Книги»?

– «МХАТ. Книги» – это важнейшая для нас история. Она является частью проекта «Открытые сцены», цель которого – сделать из театра общественное культурное пространство. После снятия ковидных ограничений мы хотим перенести проверку билетов на вход в зал, освободив вход в здание. В этой связи и презентации книг, и экскурсии являются частью целого. В основе концепции «МХАТ. Книги» – естественная для театра близость к писателям и артистам. Получить книгу с автографом Дмитрия Певцова, Алексея Варламова, Захара Прилепина сейчас легче у нас, чем в классическом книжном магазине в центре Москвы. Причем не просто с автографом, но и с душевным разговором. Творческие встречи нужны и актерам, и зрителям. Мы формируем единое культурное пространство, встречаясь с Евгением Водолазкиным, Юрием Буйдой, Андреем Новиковым-Ланским. Мы исследуем взаимодействие писательского сознания и театрального мира. Спрашиваем любимых писателей о театре и, возможно, провоцируем, стимулируем кого-то из них к написанию пьес.

– Что такое авторские полки, у кого они есть и кому вы предлагаете их составить?

– Авторские полки – это фирменный штрих, personal touch нашего проекта, и я верю в его большое будущее. Андрей Кончаловский (он, кстати, у нас будет ставить «На дне» Горького) рассуждает о 10 своих любимых книгах, причем в жанре рецензии, а Захар Прилепин – о своей десятке. Есть авторская полка у художника Михаила Шемякина, который теперь еще и ставит у нас спектакли. Кстати, я был поражен серьезностью, с которой Шемякин отнесся к вопросу, написав целое эссе на эту тему, очень подробно все изложив и осмыслив. Он книгочей, и, кстати, библиотека в его французском замке богаче, чем ассортимент любого книжного магазина. Ему присылают все важные книжные новинки. Авторская полка – ответ на вопрос о том, какие книги изменили вашу жизнь, о главных книгах жизни. При этом мы не ограничиваемся теми писателями или режиссерами, которые связаны со МХАТом. Есть полки Алены Долецкой, Натальи Дмитриевны Солженицыной, Ренаты Литвиновой.

– Из каких книг состоит ваш личный литературный топ?

– Если говорить о любимых книгах, мне сложно выдать некий откровенный список в жанре газетного интервью, я боюсь что-то упустить. Все, что касается классики, русской и европейской, это целый отдельный мир. Назвав Достоевского, нельзя не назвать Гоголя или Тургенева, и это мы еще даже не начали говорить о поэзии. О невероятном XVIII веке, о «Золотом веке» с Пушкиным и Баратынским, о Тютчеве, о волшебном «Серебряном веке» с Гумилевым, Ахматовой, Хлебниковым, Блоком. И следующими за ними Пастернаке, Мандельштаме, Заболоцком. Моя первая поездка за границу (это 1988 год, ГДР) и первый мой перевес багажа были связаны с книгами. Дело в том, что в ГДР можно было купить двухтомник Ахматовой, а в России нет. И вот я возвращался с несколькими собраниями сочинений.