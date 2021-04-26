В московских ТЦ открылись дополнительные пункты вакцинации от коронавируса

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса с 21 апреля можно будет сделать в московском ЦУМе. Сделать прививку от коронавируса можно на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити».