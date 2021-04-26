В московских ТЦ открылись дополнительные пункты вакцинации от коронавируса
Пункты вакцинации от коронавируса с 26 апреля открылись еще в трех торговых центрах Москвы, сообщает оперативный штаб.
«Пункты вакцинации открылись в «ЕвроПарке» на Рублевском шоссе, в «Леруа Мерлен» на Киевском шоссе и в «Глобусе» рядом с метро «Медведково», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса с 21 апреля можно будет сделать в московском ЦУМе. Сделать прививку от коронавируса можно на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в торгово-развлекательном центре «Афимолл Сити».
Первую прививку сейчас также можно сделать в торговых центрах «РИО Ленинский», «Дубровка», «Круг» и «Тройка». Вакцинация только вторым компонентом проводится в торговых центрах Columbus, «Калейдоскоп», «Щелковский», «Водный», «Калужский», «Европейский», а также в ТЦ «Домодедовский» и «Кунцево Плаза».
В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» — в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г.