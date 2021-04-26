Мурашко заявил о близости пяти регионов к победе над коронавирусом
К победе над коронавирусом близки пять регионов России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.
«Сегодня пять субъектов <...> уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе», — сказал Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.
23 апреля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в семи российских регионах. В то же время в 16 субъектах она снижается, а ситуация в 52 регионах находится в стадии стабилизации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая обстановка в стране остается «достаточно стабильной».
20 апреля об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Москве заявил столичный мэр Сергей Собянин. Позднее, 25 апреля, он объявил о запуске программы стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых людей.