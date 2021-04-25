Гинцбург допустил завершение пандемии коронавируса в России в ноябре

23 апреля Голикова рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в семи российских регионах. В то же время в 16 субъектах она снижается, а ситуация в 52 регионах находится в стадии стабилизации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая обстановка в стране остается «достаточно стабильной».