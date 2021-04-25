Гинцбург допустил завершение пандемии коронавируса в России в ноябре
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала «Россия 1», что пандемия коронавируса в России может завершиться в ноябре.
«Реалистичнее всё же ноябрь месяц», — цитирует его «Интерфакс».
Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь отметила, что пандемия прекратится после того, как у россиян выработается коллективный иммунитет.
23 апреля Голикова рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в семи российских регионах. В то же время в 16 субъектах она снижается, а ситуация в 52 регионах находится в стадии стабилизации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая обстановка в стране остается «достаточно стабильной».
20 апреля об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Москве заявил столичный мэр Сергей Собянин. Позднее, 25 апреля, он объявил о запуске программы стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых граждан.