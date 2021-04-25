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В Москве с 27 апреля стартует программа стимулирования вакцинации пожилых граждан

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем блоге о запуске с 27 апреля программы стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых граждан «Миллион призов».

«Начиная со вторника, 27 апреля 2021 г., жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на аналогичную сумму», — написал он.

Для получения промокода необходимо будет с 27 апреля зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru, карту можно будет получить в пунктах вакцинации. Пожилые граждане, уже сделавшие одну или обе инъекции, также смогут принять участие в акции.

После прививки эти деньги можно будет потратить на покупку товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы. По словам Собянина, программа позволит поддержать пожилых людей, простимулировать потребительский спрос и ускорить вакцинацию в Москве.

Ранее 20 апреля московский градоначальник сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице в последние недели начала ухудшаться, московский бизнес предлагает стимулировать вакцинацию горожан старшего поколения, чтобы не допустить локдауна.

В России, по данным на 24 апреля, за сутки выявили 8828 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 753 789. В Москве за сутки выявили 2541 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1879 пациентов, скончались 59 человек.

Ранее по теме: Собянин упростил для москвичей доступ к электронным медицинским картам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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