Собянин упростил для москвичей доступ к электронным медицинским картам

Теперь для начала использования ЭМК необходимо выбрать эту услугу на mos.ru. Для получения учетной записи на портале следует авторизоваться через госуслуги или «Сбер ID» либо посетить центр «Мои документы». За год начали пользоваться электронной медкартой на портале mos.ru 2,3 млн москвичей. В результате сегодняшнего решения ею смогут пользоваться 5,2 млн человек, отметил мэр.