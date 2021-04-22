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Собянин упростил для москвичей доступ к электронным медицинским картам

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил доступ к электронным медицинским картам (ЭМК), об этом он написал в своем блоге.

«Мы проактивно открыли доступ к электронным медицинским картам для всех москвичей, имеющих полную учетную запись на портале mos.ru», – написал Собянин. Он напомнил, что раньше для доступа к ЭМК москвичи должны были пройти процедуру авторизации, которая занимала несколько дней.

Теперь для начала использования ЭМК необходимо выбрать эту услугу на mos.ru. Для получения учетной записи на портале следует авторизоваться через госуслуги или «Сбер ID» либо посетить центр «Мои документы». За год начали пользоваться электронной медкартой на портале mos.ru 2,3 млн москвичей. В результате сегодняшнего решения ею смогут пользоваться 5,2 млн человек, отметил мэр.

Он напомнил, что в ЭМК можно просмотреть протоколы осмотров врачей, результаты анализов и исследований, больничные листы, электронные рецепты, данные о прививках и вызовах скорой помощи. В карту можно загружать медицинские документы из других клиник, собирать сведения о личном и семейном анамнезе и вести дневник здоровья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных