Собянин упростил получение соцвыплат для московских семей с детьми
При подаче московскими семьями с детьми заявлений в электронном виде к ним отныне не нужно будет прикреплять сканы-копии документов, подтверждающих право на социальные выплаты. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сведения, необходимые для подтверждения права на социальные выплаты, Департамент труда и социальной защиты населения города получит самостоятельно в рамках межведомственного электронного документооборота», — пояснила пресс-служба мэрии Москвы.
Изменения коснутся дополнительного единовременного пособия молодым семьям при рождении ребенка; ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям; единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка; отдельных социальных выплат многодетным семьям; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, работающих на территории Москвы (в срок до 20 недель беременности) а также оциальных выплат отдельным категориям семей с детьми до трех лет.
С января в Москве, на 3,7% городские были проиндексированы доплаты к пенсии и социальные выплаты населению. Размер городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров увеличится до 20 222 руб. Проиндексированы, в частности, выплаты малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, инвалидам с детства до 23 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, труженикам тыла, Героям Советского Союза, Героям России и другим категориям москвичей.