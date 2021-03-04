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Собянин упростил получение соцвыплат для московских семей с детьми

Ведомости

При подаче московскими семьями с детьми заявлений в электронном виде к ним отныне не нужно будет прикреплять сканы-копии документов, подтверждающих право на социальные выплаты. Такое постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сведения, необходимые для подтверждения права на социальные выплаты, Департамент труда и социальной защиты населения города получит самостоятельно в рамках межведомственного электронного документооборота», — пояснила пресс-служба мэрии Москвы.

Изменения коснутся дополнительного единовременного пособия молодым семьям при рождении ребенка; ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям; единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка; отдельных социальных выплат многодетным семьям; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, работающих на территории Москвы (в срок до 20 недель беременности) а также оциальных выплат отдельным категориям семей с детьми до трех лет.

С января в Москве, на 3,7% городские были проиндексированы доплаты к пенсии и социальные выплаты населению. Размер городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров увеличится до 20 222 руб. Проиндексированы, в частности, выплаты малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, инвалидам с детства до 23 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, труженикам тыла, Героям Советского Союза, Героям России и другим категориям москвичей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных