Собянин упростил получение соцвыплат для московских семей с детьми

С января в Москве, на 3,7% городские были проиндексированы доплаты к пенсии и социальные выплаты населению. Размер городского социального стандарта минимального дохода неработающих пенсионеров увеличится до 20 222 руб. Проиндексированы, в частности, выплаты малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, инвалидам с детства до 23 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам обороны Москвы, труженикам тыла, Героям Советского Союза, Героям России и другим категориям москвичей.