В России упростили правила выдачи средств реабилитации для инвалидов
Правительство упростило правила предоставления средств реабилитации для инвалидов, сообщила пресс-служба кабмина.
«Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания», — говорится в сообщении.
Необходимые изменения внесены в несколько актов правительства. Теперь для получения средства реабилитации люди с инвалидностью смогут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования, объяснили в правительстве.
В декабре мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 21 декабря люди с ограниченными возможностями здоровья могут оформить выплату на приобретение технических средств реабилитации на портале mos.ru. Ранее оформить выплату можно было только при обращении в один из центров госуслуг.