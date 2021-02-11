В России упростили правила выдачи средств реабилитации для инвалидов

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 21 декабря люди с ограниченными возможностями здоровья могут оформить выплату на приобретение технических средств реабилитации на портале mos.ru. Ранее оформить выплату можно было только при обращении в один из центров госуслуг.