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В России упростили правила выдачи средств реабилитации для инвалидов

Ведомости

Правительство упростило правила предоставления средств реабилитации для инвалидов, сообщила пресс-служба кабмина.

«Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания», — говорится в сообщении.

Необходимые изменения внесены в несколько актов правительства. Теперь для получения средства реабилитации люди с инвалидностью смогут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования, объяснили в правительстве.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому с 21 декабря люди с ограниченными возможностями здоровья могут оформить выплату на приобретение технических средств реабилитации на портале mos.ru. Ранее оформить выплату можно было только при обращении в один из центров госуслуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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