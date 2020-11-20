Путин поручил увеличить финансирование программы жилья для инвалидов

Кроме того президент поручил разработать план-график реализации мероприятий по завершению к 1 января 2025 г. выполнения субъектами РФ обязательств по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, которые встали на учёт до 1 января 2005 г.