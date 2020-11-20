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Путин поручил увеличить финансирование программы жилья для инвалидов

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Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 декабря представить предложения об увеличении объёма финансирования программы по обеспечению инвалидов жильем. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Представить предложения об увеличении объёма финансирования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, указанных в подпункте «б» настоящего пункта», — говорится в сообщении.

Кроме того президент поручил разработать план-график реализации мероприятий по завершению к 1 января 2025 г. выполнения субъектами РФ обязательств по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, которые встали на учёт до 1 января 2005 г.

Путин также поручил правительству принять меры, направленные на формирование и ведение единой информационной системы учёта инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных