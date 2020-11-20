Путин поручил увеличить финансирование программы жилья для инвалидов
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 25 декабря представить предложения об увеличении объёма финансирования программы по обеспечению инвалидов жильем. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Представить предложения об увеличении объёма финансирования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий, указанных в подпункте «б» настоящего пункта», — говорится в сообщении.
Кроме того президент поручил разработать план-график реализации мероприятий по завершению к 1 января 2025 г. выполнения субъектами РФ обязательств по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, которые встали на учёт до 1 января 2005 г.
Путин также поручил правительству принять меры, направленные на формирование и ведение единой информационной системы учёта инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.