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Голикова напомнила о необходимости выплаты зарплат работникам за нерабочие 4—7 мая

Ведомости

Отказ от работы 4—7 мая не является основанием для неуплаты зарплаты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга правительства, транслировавшегося телеканалом «Россия 24».

«Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работника. Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную договором, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил норму рабочего времени по повременной оплате труда или норму труда при сдельной оплате», — сказала Голикова. Она пояснила, что тем, чей труд оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни должно быть выплачено вознаграждение, «которое определяется локальным нормативным актом работодателя».

«Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере», — подчеркнула Голикова. В то же время она отметила, что порядок и условия стимулирующих выплат определяются коллективным договором. Порядок работы и численность занятых в нерабочие дни сотрудников, в том числе дистанционно, необходимых для функционирования организаций, определяется ими самостоятельно, напомнила вице-премьер.

Ранее Headhunter провел исследование, по результатам которого выяснилось, что пятая часть работодателей продолжит работать с 4 по 7 мая, а больше половины еще не приняли окончательного решения. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.

В 2021 г. выходными должны были быть 1—3 мая и 8—10 мая включительно. 4, 5, 6 и 7 мая должны были быть рабочими. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая объявляются нерабочими с сохранением заработка. Таким образом, в этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Это было сделано после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она пояснила, что длинные выходные уменьшат частоту социальных контактов, в том числе в транспорте, и уменьшат распространение коронавирусной инфекции.

Ранее по теме: Большинство работодателей России не поддержали длинные майские праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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