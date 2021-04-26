Голикова напомнила о необходимости выплаты зарплат работникам за нерабочие 4—7 мая
Отказ от работы 4—7 мая не является основанием для неуплаты зарплаты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время брифинга правительства, транслировавшегося телеканалом «Россия 24».
«Наличие в мае 2021 г. нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работника. Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную договором, в том же размере, если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил норму рабочего времени по повременной оплате труда или норму труда при сдельной оплате», — сказала Голикова. Она пояснила, что тем, чей труд оплачивается сдельно, за указанные нерабочие дни должно быть выплачено вознаграждение, «которое определяется локальным нормативным актом работодателя».
«Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере», — подчеркнула Голикова. В то же время она отметила, что порядок и условия стимулирующих выплат определяются коллективным договором. Порядок работы и численность занятых в нерабочие дни сотрудников, в том числе дистанционно, необходимых для функционирования организаций, определяется ими самостоятельно, напомнила вице-премьер.
Ранее Headhunter провел исследование, по результатам которого выяснилось, что пятая часть работодателей продолжит работать с 4 по 7 мая, а больше половины еще не приняли окончательного решения. Доли работодателей, которые продолжат работать по ранее принятому календарю рабочих дней или уйдут на длинные майские каникулы, разделились поровну и составили по 23%.
В 2021 г. выходными должны были быть 1—3 мая и 8—10 мая включительно. 4, 5, 6 и 7 мая должны были быть рабочими. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая объявляются нерабочими с сохранением заработка. Таким образом, в этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Это было сделано после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она пояснила, что длинные выходные уменьшат частоту социальных контактов, в том числе в транспорте, и уменьшат распространение коронавирусной инфекции.