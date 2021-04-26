Голикова напомнила о необходимости выплаты зарплат работникам за нерабочие 4—7 мая

В 2021 г. выходными должны были быть 1—3 мая и 8—10 мая включительно. 4, 5, 6 и 7 мая должны были быть рабочими. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая объявляются нерабочими с сохранением заработка. Таким образом, в этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая. Это было сделано после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она пояснила, что длинные выходные уменьшат частоту социальных контактов, в том числе в транспорте, и уменьшат распространение коронавирусной инфекции.