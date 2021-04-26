Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан в запасе для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России и органах Федеральной службы безопасности. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
При этом правительству и региональным властям полагается «обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан». Указ вступает в силу с 25 апреля.
29 марта Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он проходит с 1 апреля по 15 июля. В него призовут 134 650 человек.