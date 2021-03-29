Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в количестве 134 650 человек», — говорится в документе. Документ также предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок службы по призыву. Указ вступает в силу со дня его опубликования.