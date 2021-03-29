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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июля, в него призовут 134 650 человек, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в количестве 134 650 человек», — говорится в документе. Документ также предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, у которых истек срок службы по призыву. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что доля всех военнослужащих по призыву в вооруженных силах на сегодняшний день составляет около 30%.

Ранее по теме: Доля служащих по призыву в российской армии сократилась примерно до 30%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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