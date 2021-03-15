Доля служащих по призыву в российской армии сократилась примерно до 30%
Доля всех военнослужащих по призыву в Вооруженных Силах на сегодняшний день составляет около 30%, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает ТАСС.
«Сегодня у нас по призыву осталось примерно 30% военнослужащих, остальные все контрактники», — сказал Шаманов. Годом ранее, в марте 2020 г., глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что численность призывников снизилась до 225 тыс., а контрактников — превысила 405 тыс. По итогам осеннего призыва, который закончился в конце декабря 2020 г., в Вооруженные Силы призвали 128 тыс. человек.
Несмотря на стабильное снижение доли призывников в последние годы, в Кремле продолжают считать военную службу граждан конституционным долгом российских граждан. Президент России Владимир Путин неоднократно до этого заявлял о стремлении перейти на контрактную армию, начиная со своего первого срока. В частности, в 2001 г. глава государства допускал отказ от призыва уже к 2010 г. В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос отмены обязательной военной службы по призыву в России в данный момент не рассматривается.
В 2007 г. срок службы по призыву был сокращен до 12 месяцев, но сама призывная система была сохранена. В 2012 г. Путин характеризовал полностью контрактную армию как слишком дорогую для страны, отметив, что в «большинстве стран» призыв сохранен. Однако в 2019 г. вновь заявил что призыв «постепенно уходит в прошлое».
Согласно закону о воинской обязанности, в России на военную службу призываются граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Военнообязанными также признаются девушки, окончившие медицинские учебные заведения, которые имеют право проходить военную службу по контракту.