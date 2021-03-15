Доля служащих по призыву в российской армии сократилась примерно до 30%

Несмотря на стабильное снижение доли призывников в последние годы, в Кремле продолжают считать военную службу граждан конституционным долгом российских граждан. Президент России Владимир Путин неоднократно до этого заявлял о стремлении перейти на контрактную армию, начиная со своего первого срока. В частности, в 2001 г. глава государства допускал отказ от призыва уже к 2010 г. В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос отмены обязательной военной службы по призыву в России в данный момент не рассматривается.