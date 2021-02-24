В Кремле ответили на вопрос об отмене обязательной военной службы

«Здесь можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, что это (военная служба — прим. ТАСС) — абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации», — сказал Песков журналистам. По его словам, обсуждений относительного того, что служба в армии может перестать быть конституционной обязанностью, не ведется.