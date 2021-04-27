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ФАС возбудила дела против «Северстали», ММК и НЛМК

Ведомости

ФАС России возбудила три дела против компаний «Северсталь», ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на рынке плоского проката, сообщает ведомство в Telegram.

Поскольку признаки нарушения антимонопольного законодательства нашли в действиях компаний — конкурентов на рынке горячекатаного проката, ФАС возбудила дела в отношении каждой компании отдельно, пояснили в ведомстве. Это позволит избежать доступа конкурирующих компаний к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, считают в ФАС. «Компании "Северсталь", ММК и ПАО "НЛМК" поддерживали монопольно высокие цены. Рассмотрение в рамках трех разных дел позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий», — сообщили в ФАС.

В случае установления факта нарушения, как отмечает служба, компаниям могут быть назначены оборотные штрафы. Плоский прокат — один из видов металлопроката. К нему относят рулонную сталь, листовую сталь, жесть и ленту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных