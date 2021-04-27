ФАС возбудила дела против «Северстали», ММК и НЛМК

Поскольку признаки нарушения антимонопольного законодательства нашли в действиях компаний — конкурентов на рынке горячекатаного проката, ФАС возбудила дела в отношении каждой компании отдельно, пояснили в ведомстве. Это позволит избежать доступа конкурирующих компаний к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, считают в ФАС. «Компании "Северсталь", ММК и ПАО "НЛМК" поддерживали монопольно высокие цены. Рассмотрение в рамках трех разных дел позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий», — сообщили в ФАС.