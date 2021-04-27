Песков прокомментировал приход полиции к журналистам после акции в Москве
В Кремле знакомы с фактом задержания полицией журналиста «Дождя» Алексея Коростелева у него дома после того, как тот официально освещал акцию протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы действительно видели эту информацию. Мы точно не знаем, с чем связана эта работа УВД и полиции. Я могу предположить, что у нас был случай, когда нежурналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением. То есть, не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение», — сказал Песков, назвав случаи использования пресс-карт нежурналистами на акциях протеста «вопиющими актами», и это «вызывает обеспокоенность».
Пресс-секретарь отметил, что работа журналистов на массовых акциях, в том числе несанкционированных, регулируется законом о СМИ. «Подобные случаи они провоцируют всю ситуацию, и они рождают необходимость очень внимательного отношения к ней. Ее нельзя оставлять без внимания и без соответствующих действий», — сказал Песков.
Ранее сегодня полиция пришла в квартиру к журналисту «Дождя» Коростелеву и продюсеру «МБХ медиа» Дарине Ликутиной. Среди сотрудников были участковый и представитель уголовного розыска. Последний сообщил, что у полиции имеется видео, где Коростелев якобы выступает в качестве участника акции, а не представителя СМИ. По словам самого Коростелева, на видео, показанном сотрудником правоохранительных органов, его не было.
Коростелева поместили в ОВД «Левобережный» и отпустили после того, как ему доставили редакционное задание от 21 апреля. Позже телеканал сообщил, что журналиста обязали явиться в полицию 30 апреля. Как сообщает «Дождь», до этого времени силовики собираются отправить запрос, чтобы убедиться, что журналист действительно работал на акции.
Кроме того, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также сообщил, что полиция пришла домой к их журналисту Олегу Овчаренко, который также участвовал в акции в качестве представителя СМИ. От Овчаренко потребовали явиться в полицию с пресс-картой и редакционным заданием на 21 апреля.
21 апреля в десятках городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. МВД сообщило об участии в акциях порядка 14 000 человек. Правозащитный проект «ОВД-инфо» позже сообщил о задержании 1984 человек на акциях 21 апреля. После акций полиция продолжила задержания ее участников, по данным «ОВД-инфо», после акций было задержано еще 29 человек.