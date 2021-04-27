Песков прокомментировал приход полиции к журналистам после акции в Москве

«Мы действительно видели эту информацию. Мы точно не знаем, с чем связана эта работа УВД и полиции. Я могу предположить, что у нас был случай, когда нежурналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением. То есть, не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение», — сказал Песков, назвав случаи использования пресс-карт нежурналистами на акциях протеста «вопиющими актами», и это «вызывает обеспокоенность».