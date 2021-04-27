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К корреспонденту «Дождя» пришла полиция из-за акции 21 апреля

Ведомости

Сотрудники полиции задержали корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева за участие в несогласованной акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом). Об этом говорится на сайте телеканала. 

Журналист находится в ОВД «Левобережный». В сообщении утверждается, что Коростелев на акции 21 апреля присутствовал в качестве журналиста — с пресс-картой, редакционным заданием и в желтом жилете с надписью «пресса». 

Полиция пришла в квартиру к Коростелеву и продюсеру «МБХ медиа» Дарине Ликутиной в 7.00 мск. Среди сотрудников были участковый и представитель уголовного розыска, который сообщил, что у полиции имеется видео, где Коростелев якобы выступает в качестве участника акции, а не представителя СМИ. По словам самого Коростелева, на видео, показанном сотрудником правоохранительных органов, его не было. 

Позже телеканал сообщил, что Коростелева отпустили из отделения полиции с обязательством о явке 30 апреля. Как сообщает телеканал, до этого времени силовики собираются отправить запрос, чтобы убедиться, что журналист действительно работал на акции.

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов также сообщил, что полиция пришла домой к их журналисту Олегу Овчаренко, который также участвовал в акции в качестве представителя СМИ. От Овчаренко потребовали явиться в полицию с пресс-картой и редакционным заданием на 21 апреля. 

21 апреля в десятках городов России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. МВД сообщило об участии в акциях порядка 14 000 человек. Правозащитный проект «ОВД-инфо» позже сообщил о задержании 1984 человек на акциях 21 апреля. После акций полиция продолжила задержания ее участников, по данным «ОВД-инфо», после акций было задержано еще 29 человек. 

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года.

Ранее по теме: В России прошли митинги в поддержку Алексея Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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