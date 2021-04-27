К корреспонденту «Дождя» пришла полиция из-за акции 21 апреля

Полиция пришла в квартиру к Коростелеву и продюсеру «МБХ медиа» Дарине Ликутиной в 7.00 мск. Среди сотрудников были участковый и представитель уголовного розыска, который сообщил, что у полиции имеется видео, где Коростелев якобы выступает в качестве участника акции, а не представителя СМИ. По словам самого Коростелева, на видео, показанном сотрудником правоохранительных органов, его не было.