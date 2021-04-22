В России прошли митинги в поддержку Алексея Навального

Задержания были и в других городах. В Нижнем Новгороде за перепост упоминания об акции был задержан академик РАН Ефим Хазанов, на него оформили протокол по ст. 20.2 КоАПа и отпустили под обязательство явки в суд. Задержаны были и многие координаторы штабов Навального, в частности в Вологде, Владимире, Кургане. По оценкам «НДН-инфо», на митинг в Новосибирске вышло около 2500 человек, по данным Taiga.info – 500. 23 января, по подсчетам «Коммерсанта», на акцию вышло свыше 4000 человек. В Хабаровске, по оценке «Коммерсанта», 21 апреля вышло около 150 человек, в Челябинске – 2000. В Екатеринбурге, по сообщению «РИА Новости» со ссылкой на местные власти, вышло около 5000 человек. 23 января самые масштабные акции п прошли в Москве (18 000–35 000 человек), Петербурге (8000–30 000), Екатеринбурге (10 000), Нижнем Новгороде (5000), Уфе (5000) и Челябинске (5000).