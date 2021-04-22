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В России прошли митинги в поддержку Алексея Навального

Количество задержанных в день послания президента оказалось меньше, чем во время зимних акций
Константин Гликин Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

В среду, 21 апреля, в России прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По данным ресурса «ОВД-инфо», по состоянию на 22:30 было задержано 1000 человек. Интенсивность задержаний в день послания упала: так, по итогам массовых акций сторонников Навального 23 января «ОВД-Инфо» сообщала о задержании 3711 человек, а после акций 31 января - о 5750 задержанных.

В Москве протестующие прошли шествием от Воздвиженки по Тверской улице. Его участники зажгли фонарики и шли по улице с криками «Свободу», затем пошли по другим маршрутам в центре. В первые полтора часа протестующих, среди которых супруга оппозиционера Юлия Навальная, не задерживали. ГУ МВД по Москве сообщило, что в Москве в акции приняли участие 6000 человек. По данным «ОВД-Инфо», в столице за день задержано 18 человек. Среди них юрист Любовь Соболь и бывший вице-спикер Госдумы Владимир Рыжков.

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В Петербурге полиция при применяла электрошокеры и дубинки. По данным «ОВД-Инфо», задержано было 42 человека на 21.15 по московскому времени. На акцию, по данным ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, вышло 4 500 человек: они прошли от Исаакиевской до Сенной площади.

Изначальный план руководителей штабов Навального состоял в предварительном сборе на сайте заявок желающих – 500 000 человек, их было подано 450 000. Однако после новостей об ухудшении состояния здоровья Навального, который находится в колонии, и иске о признании ФБК (внесен в реестр иноагентов) экстремистским 18 апреля акция была назначена на 21 апреля. Сам Навальный объявил 31 марта голодовку, требуя медицинского осмотра.

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Задержания были и в других городах. В Нижнем Новгороде за перепост упоминания об акции был задержан академик РАН Ефим Хазанов, на него оформили протокол по ст. 20.2 КоАПа и отпустили под обязательство явки в суд. Задержаны были и многие координаторы штабов Навального, в частности в Вологде, Владимире, Кургане. По оценкам «НДН-инфо», на митинг в Новосибирске вышло около 2500 человек, по данным Taiga.info – 500. 23 января, по подсчетам «Коммерсанта», на акцию вышло свыше 4000 человек. В Хабаровске, по оценке «Коммерсанта», 21 апреля вышло около 150 человек, в Челябинске – 2000. В Екатеринбурге, по сообщению «РИА Новости» со ссылкой на местные власти, вышло около 5000 человек. 23 января самые масштабные акции п прошли в Москве (18 000–35 000 человек), Петербурге (8000–30 000), Екатеринбурге (10 000), Нижнем Новгороде (5000), Уфе (5000) и Челябинске (5000).

Ранее по теме: Соратники Навального зовут сочувствующих на митинг

Политолог Евгений Минченко считает, что на снижение числа участников митингов повлиял фактор буднего дня, а также вторичность идеи митингов – «спасения рядового Навального», к тому же на информационном уровне тему перебило послание президента. Политолог Руслан Модин говорит, что штабы Навального были ориентированы прежде всего на активный сбор людей в центральных регионах России. Поэтому в других регионах, в частности на Дальнем Востоке и в Сибири, число активных участников протестов неизбежно должно было снизиться. При этом, по словам Модина, власти продемонстрировали такую же жесткую реакцию на протесты, как и зимой. Социолог Денис Волков отмечает, что на настроения граждан повлияли жесткая реакция властей в отношении участников зимних протестов: «Уголовные дела поселили в людях чувство безысходности».

В подготовке статьи принимал участие Святослав Афонькин, Санкт-Петербург

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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