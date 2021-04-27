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Голикова раскритиковала регионы за несоблюдение рекомендаций по снятию ограничений

Ведомости

Многие российские регионы не соблюдают рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

По словам Голиковой, в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о поэтапной отмене ограничений на основе рекомендаций главных санитарных врачей в регионах. Многие регионы, выходя из этой ситуации, особенно не придерживаются этих критериев, используя их как рекомендательные. «Что и есть на самом деле так, но нужно очень четко смотреть за развитием ситуации», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Так, Дагестан, Забайкалье и Ингушетия до сих пор не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса. Голикова также отметила, что в 33 регионах доля пожилых россиян среди привившихся от COVID-19 ниже средней по стране. 

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 27 апреля, в России за последние сутки зарегистрировали 8053 случая заражения коронавирусом. За сутки вылечились 8039 человек, погибли 392. За весь период в России выявили 4 779 425 случаев заражения коронавирусом. 4 402 678 человек выздоровели, 108 980 — скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных