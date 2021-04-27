Голикова раскритиковала регионы за несоблюдение рекомендаций по снятию ограничений
Многие российские регионы не соблюдают рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мер, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.
По словам Голиковой, в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о поэтапной отмене ограничений на основе рекомендаций главных санитарных врачей в регионах. Многие регионы, выходя из этой ситуации, особенно не придерживаются этих критериев, используя их как рекомендательные. «Что и есть на самом деле так, но нужно очень четко смотреть за развитием ситуации», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
Так, Дагестан, Забайкалье и Ингушетия до сих пор не заключили контракты на поставку лекарств от коронавируса. Голикова также отметила, что в 33 регионах доля пожилых россиян среди привившихся от COVID-19 ниже средней по стране.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 27 апреля, в России за последние сутки зарегистрировали 8053 случая заражения коронавирусом. За сутки вылечились 8039 человек, погибли 392. За весь период в России выявили 4 779 425 случаев заражения коронавирусом. 4 402 678 человек выздоровели, 108 980 — скончались.