Голикова раскритиковала регионы за несоблюдение рекомендаций по снятию ограничений

По словам Голиковой, в прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о поэтапной отмене ограничений на основе рекомендаций главных санитарных врачей в регионах. Многие регионы, выходя из этой ситуации, особенно не придерживаются этих критериев, используя их как рекомендательные. «Что и есть на самом деле так, но нужно очень четко смотреть за развитием ситуации», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».