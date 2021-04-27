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Бангладеш одобрил экстренное применение вакцины «Спутник V»

Ведомости

Управление по контролю за лекарствами Бангладеш одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на руководителя организации Махбубура Рахмана.

«Мы разрешили экстренное использование российской вакцины, открывающее путь для ее импорта и введения. Мы ожидаем получить около четырех миллионов доз в мае», — сказал Рахман.

Ранее власти страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцины.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вакцина зарегистрирована в более 60 странах мира.

Ранее по теме: Белоруссия начнет серийное производство «Спутника V» с 30 апреля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных