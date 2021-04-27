Бангладеш одобрил экстренное применение вакцины «Спутник V»
Управление по контролю за лекарствами Бангладеш одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает издание Dhaka Tribune со ссылкой на руководителя организации Махбубура Рахмана.
«Мы разрешили экстренное использование российской вакцины, открывающее путь для ее импорта и введения. Мы ожидаем получить около четырех миллионов доз в мае», — сказал Рахман.
Ранее власти страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцины.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вакцина зарегистрирована в более 60 странах мира.