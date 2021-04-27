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Белоруссия начнет серийное производство «Спутника V» с 30 апреля

Ведомости

Белоруссия планирует приступить к серийному производству вакцины от коронавируса «Спутник V» с 30 апреля, заявил белорусский посол в России Владимир Семашко в ходе визита в Екатеринбург.

«Насколько я знаю, всем предприятием дано задание создать мощности на 500 000 комплектов в месяц. С 30 апреля должны начаться серийные производства», — цитирует ТАСС посла.

Вакцинация добровольцев «Спутником V» началась в Белоруссии с 1 октября прошлого года. Вакцинация медработников этим препаратом стартовала в конце декабря, а педагогов и соцработников — в марте. Кроме того, в феврале этого года Белоруссия получила китайскую вакцину компании Sinopharm.

В марте в Белоруссии началось промышленное производство российской вакцины «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты». Отмечалось, что планируемый объем выпуска вакцины на мощностях «Белмедпрепаратов» — до 500 000 доз в месяц.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вакцина зарегистрирована в более 60 странах мира.

Ранее по теме: В Белоруссии начали промышленное производство вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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