Белоруссия начнет серийное производство «Спутника V» с 30 апреля
Белоруссия планирует приступить к серийному производству вакцины от коронавируса «Спутник V» с 30 апреля, заявил белорусский посол в России Владимир Семашко в ходе визита в Екатеринбург.
«Насколько я знаю, всем предприятием дано задание создать мощности на 500 000 комплектов в месяц. С 30 апреля должны начаться серийные производства», — цитирует ТАСС посла.
Вакцинация добровольцев «Спутником V» началась в Белоруссии с 1 октября прошлого года. Вакцинация медработников этим препаратом стартовала в конце декабря, а педагогов и соцработников — в марте. Кроме того, в феврале этого года Белоруссия получила китайскую вакцину компании Sinopharm.
В марте в Белоруссии началось промышленное производство российской вакцины «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты». Отмечалось, что планируемый объем выпуска вакцины на мощностях «Белмедпрепаратов» — до 500 000 доз в месяц.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вакцина зарегистрирована в более 60 странах мира.