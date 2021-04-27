Белоруссия начнет серийное производство «Спутника V» с 30 апреля

Вакцинация добровольцев «Спутником V» началась в Белоруссии с 1 октября прошлого года. Вакцинация медработников этим препаратом стартовала в конце декабря, а педагогов и соцработников — в марте. Кроме того, в феврале этого года Белоруссия получила китайскую вакцину компании Sinopharm.