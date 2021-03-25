В Белоруссии начали промышленное производство вакцины «Спутник V»

Белоруссия стала первой страной после России, которая зарегистрировала «Спутник V». Это произошло 21 декабря 2020 г. Российская вакцина уже производится с декабря того же года в Казахстане, который является членом ЕАЭС вместе с Россией, Арменией, Киргизией и Белоруссией. Выпуск препарата также начнется в Турции, заинтересованность в начале производства уже проявили несколько десятков стран.