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В Белоруссии начали промышленное производство вакцины «Спутник V»

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В Белоруссии началось промышленное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» на предприятии «Белмедпрепараты», сообщили «Интерфакс-Запад» в пресс-службе Минздрава страны.

«Начался розлив первых промышленных серий вакцины "Спутник V" из полупродукта российской компании АО "Генериум", входящей в структуру АО "Фармстандарт". Все необходимые подготовительные работы выполнены», — заявили агентству. Первые массовые партии могут быть использованы для вакцинации белорусских граждан начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества.

Планируемый объем выпуска вакцины на мощностях «Белмедпрепаратов" — до 500 тыс. доз в месяц.

Пробная партия российской вакцины была изготовлена на белорусском предприятии в конце февраля. Ранее, 23 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стоимость одной импортируемой российской вакцины от коронавируса — $19. Он пообещал запустить промышленное производство препарата на белорусской территории «буквально через неделю».

Белоруссия стала первой страной после России, которая зарегистрировала «Спутник V». Это произошло 21 декабря 2020 г. Российская вакцина уже производится с декабря того же года в Казахстане, который является членом ЕАЭС вместе с Россией, Арменией, Киргизией и Белоруссией. Выпуск препарата также начнется в Турции, заинтересованность в начале производства уже проявили несколько десятков стран.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.

Ранее по теме: Лукашенко назвал стоимость российской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных