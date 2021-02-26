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В Белоруссии произвели первые партии российской вакцины от коронавируса

Ведомости

Первая пробная партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» произведена в Белоруссии на площадке одной из крупнейших в республике государственных фармацевтических компаний «Белмедпрепараты», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«На площадках предприятия «Белмедпрепараты» по переданной российской компанией АО «Генериум» технологии осуществлен розлив первых валидационных серий вакцины для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи – Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»)», — говорится в сообщении.

В РФПИ добавили, что после получения результатов изучения стабильности первых партий препарата будет произведена наработка его промышленных серий. Кроме того, в настоящий момент тестируется технология полномасштабного производства «Спутника V» на производственных мощностях Белоруссии, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он добавил, что для реализации этой цели Москва и Минск уже достигли договоренности о начале работ по совершенствованию и модернизации лабораторной базы республики.

Отмечается, что налаживание производства вакцины в Белоруссии позволит обеспечить страну достаточным объемом препарата и существенно увеличить масштабы вакцинации населения. В РФПИ напомнили, что республика первой после самой России зарегистрирована «Спутник V». Это произошло 21 декабря 2020 г.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцину уже зарегистрировали более чем в 35 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 млрд человек.

Ранее по теме: Додон заявил о регистрации вакцины «Спутник V» в Молдавии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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