В Белоруссии произвели первые партии российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцину уже зарегистрировали более чем в 35 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 млрд человек.