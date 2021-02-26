Додон заявил о регистрации вакцины «Спутник V» в Молдавии
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Молдавии, заявил бывший президент республики Игорь Додон на своей странице в Telegram.
«Несколько минут назад в республике Молдова была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса Sputnik-V», — написал Додон. Он отметил, что поставки вакцины в Молдавию начнутся «очень скоро», успешная регистрация препарата состоялась «вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому».
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.
По состоянию на вчерашний день «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 млрд человек.