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Додон заявил о регистрации вакцины «Спутник V» в Молдавии

Ведомости

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Молдавии, заявил бывший президент республики Игорь Додон на своей странице в Telegram.

«Несколько минут назад в республике Молдова была официально зарегистрирована российская вакцина от коронавируса Sputnik-V», — написал Додон. Он отметил, что поставки вакцины в Молдавию начнутся «очень скоро», успешная регистрация препарата состоялась «вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому». 

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она разработана в Центре им. Гамалеи. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом он на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

По состоянию на вчерашний день «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира, общая численность населения которых превышает 1,1 млрд человек.

Ранее по теме: В Молдавию поступили документы для регистрации вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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