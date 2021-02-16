В Молдавию поступили документы для регистрации вакцины «Спутник V»
В Молдавию поступили документы для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство лекарств и медицинских изделий (AMDM) страны.
«Поступили документы от двух экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированная вакцина Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом (Sputnik V)», — сообщили в AMDM, отметив, что препараты будут авторизованы в Молдавии после подтверждения их качества и эффективности.
Кроме того, в агентстве рассказали, что препараты компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna, которые республика планирует получить через платформу COVAX, также находятся в процессе авторизации.
В августе 2020 г. ВОЗ запустила план COVAX, целью которого является обеспечение всех стран вакцинами от COVID-19. К нему присоединились 172 государства.
«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.