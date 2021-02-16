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В Молдавию поступили документы для регистрации вакцины «Спутник V»

Ведомости

В Молдавию поступили документы для регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное агентство лекарств и медицинских изделий (AMDM) страны.

«Поступили документы от двух экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированная вакцина Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом (Sputnik V)», — сообщили в AMDM, отметив, что препараты будут авторизованы в Молдавии после подтверждения их качества и эффективности.

Кроме того, в агентстве рассказали, что препараты компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna, которые республика планирует получить через платформу COVAX, также находятся в процессе авторизации.

В августе 2020 г. ВОЗ запустила план COVAX, целью которого является обеспечение всех стран вакцинами от COVID-19. К нему присоединились 172 государства.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. 2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». По данным ученых, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом от тяжелого течения коронавируса препарат защищает на 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных