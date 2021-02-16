В Молдавию поступили документы для регистрации вакцины «Спутник V»

«Поступили документы от двух экономических агентов с предлагаемыми торговыми названиями: раствор для инъекций R-COVI и комбинированная вакцина Gam-COVID-Vac для предотвращения заражения коронавирусом (Sputnik V)», — сообщили в AMDM, отметив, что препараты будут авторизованы в Молдавии после подтверждения их качества и эффективности.