«Спутник V» начнут производить в Турции

В РФПИ отметили, что поставки вакцины будут осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны. Турецкий производитель будет поставлять миллионы доз препарата в год, стороны обсуждают возможное расширение производства в будущем, добавили в фонде.