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«Спутник V» начнут производить в Турции

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с турецкой фармкомпанией по производству вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил представитель фонда в комментарии ТАСС.

«РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины "Спутник V" в Турции и начал процесс трансфера технологии», — говорится в сообщении.

В РФПИ отметили, что поставки вакцины будут осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны. Турецкий производитель будет поставлять миллионы доз препарата в год, стороны обсуждают возможное расширение производства в будущем, добавили в фонде.

Ранее РФПИ заключил контракт с Венгрией на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину. Власти выдали разрешение на ее чрезвычайное использование. Вакцина зарегистрирована для использования по той же процедуре в Алжире, Аргентине, Боливии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.

Ранее по теме: Голикова посоветовала переболевшим коронавирусом пока не делать прививку

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных