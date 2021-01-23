«Спутник V» начнут производить в Турции
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с турецкой фармкомпанией по производству вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил представитель фонда в комментарии ТАСС.
«РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины "Спутник V" в Турции и начал процесс трансфера технологии», — говорится в сообщении.
В РФПИ отметили, что поставки вакцины будут осуществляться как на внутренний рынок Турции, так и в другие страны. Турецкий производитель будет поставлять миллионы доз препарата в год, стороны обсуждают возможное расширение производства в будущем, добавили в фонде.
Ранее РФПИ заключил контракт с Венгрией на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину. Власти выдали разрешение на ее чрезвычайное использование. Вакцина зарегистрирована для использования по той же процедуре в Алжире, Аргентине, Боливии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.